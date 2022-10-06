Врачи рассказали, черный или зеленый чай полезнее пить перед сном

Количество кофеина в напитке зависит от множества разных факторов. К ним относятся регион производства, особенности сорта, способ и продолжительность заварки

Многие люди перед сном, чтобы успокоиться и быстрее уснуть, пью чай. Кто-то выбирает зеленый, как более полезный, а кто-то отдает предпочтение классическому черному.

Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Эксперты отметили, что практически в любом сорте чая содержится кофеин. Вообще принято считать, что концентрация кофеина выше в зеленом чае, так как его листья подвергаются минимальной ферментации и сохраняют свой природный химический состав. Но это не совсем так.

Количество кофеина в напитке зависит от множества разных факторов. К ним относятся регион производства, особенности конкретного сорта, способ и продолжительность заварки. Так что черный чай вполне способен дать более мощный заряд энергии, чем зеленый. Содержимое кофеина в обычной чашке такого напитка может быть до 80 граммов.

Утром или днем ​​крепкий чай поможет взбодриться и повысит концентрацию внимания. Однако в вечернее время такая доза кофеина способна привести нервную систему в состояние перевозбуждения и спровоцировать бессонницу. Так что для расслабления перед сном черный чай – однозначно не самый лучший выбор.

В зеленом чае стимулирующий эффект кофеина несколько нивелируется за счет содержания L-теанина. Эта аминокислота оказывает успокаивающий эффект и стимулирует выработку дофамина и серотонина — гормонов «радости». Теанин снижает уровень стресса, способствует расслаблению, а при регулярном употреблении помогает решить проблемы с засыпанием и улучшить качество сна.

Выходит, что с этой точки зрения в вечернее время лучше отдать предпочтение именно зеленому чаю. Хотя использовать его в качестве альтернативы снотворному все равно не получится. У зеленого чая есть и еще одна особенность – он разгоняет обменные процессы в организме и оказывает мочегонный эффект.

В качестве альтернативы черному и зеленому чаю перед сном лучше использовать травяные чаи: с ромашкой, лавандой, мятой или мелиссой. Они не содержат кофеина и дают легкий седативный эффект. При этом мята и ромашка также помогают избавиться от головной боли, а лаванда снижает уровень тревожности.

«Курсор» писал ранее, что сколько нужно ежедневно выпивать зеленого чая для максимальной пользы.