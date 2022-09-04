Врачи рассказали, как кожа может реагировать на стресс

Было доказано, что люди, которые умеют расслабляться, имеют более здоровый вид лица и выглядят моложе своих лет.

Под воздействием стресса происходит выделение гормонов адреналина и кортизола, последний из которых расширяет сосуды, из-за чего они изнашиваются и становятся хрупкими. В результате на коже появляются отеки, красные пятна. Это далеко не все, ведь стресс запускает целую цепь воспалительных процессов, что чревато раздражениями на коже.

Об этом пишут «Новости Ю».

В момент когда резко повышается уровень кортизола в крови, а при стрессе это всегда происходит, страдают процессы регенерации тканей, замедляется выработка коллагена, гиалуроновой кислоты. А эти компоненты оказывают непосредственное влияние на эластичность и упругость кожи.

Таким образом, стрессовое состояние может повлечь за собой первые морщинки, опущение ткани, птоз. Если стресс есть в вашей жизни каждый день, это говорит о том, что пора что-то менять. И хорошая кожа – не единственная мотивация. Ведь стресс оказывает такое же губительное действие на весь ваш организм.

Ранее «Курсор» писал о том, что эксперты рассказали про особенности ухода за кожей и назвали главных врагов, которые могут быстро ускорить ее старение.