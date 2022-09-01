Врачи рассказали, какая каша может защитить от рака кишечника

Специалисты организовали эксперимент с участием 345 человек с высоким уровнем холестерина в крови и разделили их на две команды. Первая команда получила рацион с продуктами насыщенными жирами в определенном количестве. Вторая команда же имела в меню больше овса, орехов и соевых продуктов, а также минимум жирных продуктов.

После шести месяцев в первой группе уровень ЛПНП снизился на 3%, а во второй — на 13%, рассказали эксперты.

ЛПНП — это липопротеиды низкой плотности, то есть «плохой» холестерин, скопления которого в артериях и сосудах увеличивает сердечных и мозговых нарушений.

Поэтому медики советуют внимательно относиться к количеству продуктов животного происхождения, а также не забывать включать в рацион овсянку и орехи.

Как сообщал Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом. Из-за усилий маркетологов многие люди по всему миру считают, что соки исключительно полезные и их стоит пить во время диеты, но это не так.