Врачи рассказали, какие есть противопоказания к употреблению кофе

Несмотря на то, что натуральный кофе считается очень полезным, пить его можно далеко не всем.

Доказано, что натуральный кофе отлично борется с окислением и поддерживает хорошую работу сердца. Но некоторым людям пить кофе не следует, чтобы не ухудшить свое состояние здоровья. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от этого напитка тем, кто обладает индивидуальной непереносимостью, повышенной чувствительностью к кофеину.

Об этом пишет «Здоровье».

Для таких людей употребление кофе может обернуться тахикардией, перепадом артериального давления, общим дискомфортом. Также кофе не рекомендуется тем, у кого диагностирован синдром раздраженного кишечника. Такие люди после употребления напитка рискуют столкнуться с тошнотой, диареей.

Стоит отметить и то, что растворимый кофе ничем не лучше за натуральный. Дело в том, что в процессе приготовления растворимого кофе в нем появляются канцерогены – компоненты, ставшие канцерогенными из-за сильного обжаривания. Кроме того, кофе мешает полноценному усвоению минеральных веществ, например магния, железа. Поэтому его не следует пить сразу после еды, а также в напиток лучше добавлять молоко.

Ранее «Курсор» писал о том, что медики предупредили о вреде и опасности остывшего кофе. Если напиток простоял более часа, то употреблять его крайне нежелательно, о чем рассказали специалисты и уточнили, почему.