Врачи рассказали, какие каши очищают печень и восстанавливают ее клетки

Расстройство печени не проявляется до тех пор, пока печень серьезно не «заболеет». Потому так важны профилактические меры для поддержания здоровья этого органа.

Печень разрушают токсины, которые содержаться в алкоголе, табаке, лекарственных препаратах. Да и жирная жареная пища также наносит большой ущерб здоровью печени.

Об этом пишет Вести-UA.net.

Печень пропускает через себя все вместе с кровью, очищая организм от вредных веществ. Но сильные нагрузки печени все же выдержать сложно, и она начинает страдать. Чтобы защитить ее от различных заболеваний, нужно следить за своим рационом питания.

Чтобы помочь печени, необходимо ежедневно употреблять каши, которые очищают печень, восстанавливая ее клетки.

Любимая каша печени — овсяная. Овсянка богата различными микроэлементами и витаминами, которые помогают печени набраться сил. Клетчатка, которая содержится в овсяной каше, чистит кровь. Поэтому проходя через печень, кровь не наносит печени дополнительных нагрузок для очищения.

Гречневая каша, богатая белком, способствует выведению из организма вредных веществ. Белок насыщает кровь углеводами. Когда в печени достаточно белка, вода удерживается в клетках, помогая правильной работе печени.

Тыквенная каша богата полезными веществами, которая очищает кровь, нормализует обмен веществ, мягко очищает кишечник, убивая всех паразитов. Тыква содержит в себе клетчатку и пектин, которые являются незаменимыми в борьбе со шлаками и токсинами.

В пшенной каше содержится большое количество антиоксидантов, которые очищают печень, и растительного белка, способного восстанавливать клетки печени. Кроме того, пшено способно очищать кровь, тем самым уменьшая нагрузку печени.

Перед включением данных каш в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом.

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