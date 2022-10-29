Врачи рассказали, какими болезнями может обернуться чрезмерное увлечение сладким

Медики предупреждают: сахар в большом количестве наносит серьезный вред организму. При этом кардиологи отмечают, что огромную нагрузку на здоровье дает добавленный сахар, поступающий из напитков (например, газировки), закусок и десертов.
Об этом пишет Страна здоровья.
Несмотря на то, что сахар делает блюдо более вкусным, слишком частое употребление таких продуктов приводит к печальным последствиям, например, диабету или жировой болезни печени.
Ранее учёные провели эксперимент, во время которого участников попросили фиксировать изменения в теле после исключения лишнего сахара. Выяснилось, что отказ от этой добавки может снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и артрита.
Диетолог Эллисон Таллман уточнила, что это снижает риск некоторых видов рака. Она отметила, что особенно опасный сахар, находящийся в обработанных пищевых продуктах, например таких, как печенье, чипсы и торты.
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