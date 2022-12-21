Врачи рассказали, о чем говорит хруст в коленях

При появлении хруста в коленях важно в первую очередь следить за водным балансом и контролировать количество выпитой жидкости в день.

При сгибании и разгибании суставов у многих людей слышен хруст в коленях, похожий на щелчки.

Является ли это серьезной проблемой и о чем говорит такой симптом, сообщает Ua-novosti.

Врач Елена Штылева рассказала, что в идеале хрустов быть не должно, а движения в суставах должны быть мягкими и беззвучны. Однако если сустав напоминает о себе хрустом, значит это может говорить о некоторых неприятных причинах.

Во-первых, трение в коленном суставе может быть связано с повышенными нагрузками, например интенсивными тренировками. Или причиной износа суставов могут быть ревматические заболевания: например, артрит (воспаление суставов) или артроз (износ хрящевой ткани).

Это приводит к образованию отеков и неприятным болям. Такие симптомы происходят при недостаточном поступлении воды в организм и последующем обезвоживании или из-за недостатка в рационе витаминов и минералов.

Врач порекомендовала следить за водным балансом и контролировать количество выпитой жидкости в день. Кроме того, важно употреблять достаточное количество фруктов и овощей.

В том случае, когда хруст в суставах, сопровождающийся болезненными ощущениями, появляется после перенесенной простуды или вирусного заболевания, нужно обратиться к врачу.

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