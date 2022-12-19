О каких болезнях сигнализируют «ледяные» ноги

Постоянно холодные ноги могут свидетельствовать о неврологических или сосудистых болезнях, на которые нельзя закрывать глаза.

Такой симптом, как постоянно мерзнущие, холодные ноги, как оказалось, может говорить о развитии некоторых опасных болезней.

Об этом сообщает Ua-novosti.

Врач-невролог Ирина Ляскина рассказала, что «ледяные» ноги для врачей являются важным показателем, который может быть предвестником разных заболеваний.

При этом врач пояснила, что не следует волноваться, если этот симптом не присутствует на постоянной основе. Если вы перемерзли или ходили по холодной поверхности, то охлаждение конечностей — абсолютно закономерно.

Беспокоиться стоит, если ноги у вас холодные постоянно. Тогда это может свидетельствовать о неврологических или сосудистых болезнях — диабет, проблемы с печенью или почками, полинейропатия, болезнь Рейно.

Причиной мерзнущих конечностей чаще всего является нарушение кровоснабжения, обусловленное сердечными заболеваниями или сосудистым спазмом из-за стрессов, курения, или ношения чрезмерно давящей одежды и аксессуаров.

Также врачи считают, что у женщин такая особенность встречается чаще, чем у мужчин. Это обусловлено слабой терморегуляцией, характерной для женского организма.

Поэтому доктор рекомендует всегда очень тщательно подходить к вопросу выбора обуви и одежды. Обувь должна быть удобной и натуральной. Не стоит одевать тесную обувь, которая передавливает кровообращение. А вот принимать контрастный душ, чередуя напор холодной и горячей воды — наоборот, очень полезно для сосудов. Это укрепляет сосуды на ногах и является своеобразной закалкой.

Также важно правильно подобрать ежедневный рацион. В него обязательно нужно включить достаточное количество мяса птицы, овощей и фруктов, бобовых и белка. Зимой можно добавить прием особых витаминных комплексов, но лучше, чтобы их назначил врач.

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