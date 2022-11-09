Врачи рассказали об уникальном свойстве спаржи

При низкой калорийности, от 20 до 30 ккал на 100 г, спаржа содержит много микро и макроэлементов, биологически активных соединений.

Медики выяснили, что спаржа может существенным образом укрепить иммунитет.

Об этом передает newsyou.info.

Спаржа бывает трех видов: белая, фиолетовая и зеленая. Цвет зависит от степени зрелости. Белые — это нежные ростки, которые еще не выбились на поверхность и не увидели солнце. Под действием света побеги спаржи становятся фиолетового цвета, а затем быстро зеленеют.

Зеленая спаржа — самая популярная, растет на открытом воздухе. Зеленую спаржу можно замораживать, благодаря чему она будет доступна круглый год. В ней больше, чем в белой, пищевых волокон, витаминов и микроэлементов.

В спарже много витаминов, а также фолиевой кислоты, поэтому ее рекомендуют включать в рацион беременным и женщинам, планирующим беременность, поскольку фолиевая кислота поддерживает нормальное развитие плода.

К спарже также следует обратиться из-за наличия аспарагина, органической аминокислоты, которая улучшает работу почек и обладает мочегонным действием. Кроме того, в спарже много пищевых волокон, которые улучшают перистальтику кишечника.

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