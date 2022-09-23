Врачи рассказали, почему очень важно мерить артериальное давление на обеих руках

Данные крупного международного исследования подтвердили, что разница в показателях артериального давления между руками связана с высоким риском сердечного приступа, инсульта и смерти.

Ученые провели метаанализ всех имеющихся исследований и создали базу данных с почти 54 000 человек.

Данные охватывали взрослых из Европы, США, Африки и Азии, исследование опубликовано в журнале Hypertension.

Исследовательская группа анализировала данные о разнице артериального давления между руками пациентов и отслеживала среди них количество сердечных приступов, инсультов и летальных исходов.

Сейчас международные рекомендации по артериального давления советуют медицинским работникам измерять артериальное давление на обеих руках, но это широко игнорируется. Новое исследование предполагает новую верхнюю границу «нормы» для разницы артериального давления между руками. Она значительно ниже, чем в текущих рекомендациях.

Показатели измерения артериального давления всегда даются двумя цифрами: Верхнее (систолическое) значение показывает максимальное артериальное давление, а нижнее (диастолическое) значения — минимальное артериальное давление. Высокий систолическое артериальное давление свидетельствует о гипертонии. Зато большая разница между систолическим давлением на обеих руках может свидетельствовать о сужение или расширение артерий.

Исследователи пришли к выводу, что каждая разница в мм рт. систолического давления, обнаруженная между двумя руками, повышает прогнозируемый 10-летний риск стенокардии, инфаркта или инсульта на 1%.

Сейчас в европейских рекомендациях определена систолическая разница в 15 мм рт. Новое исследование показало, что разница в 10 мм рт. ст. уже свидетельствует о значительных дополнительных рисках.

«Мы считаем, что разницу в 10 мм рт. ст. теперь можно обоснованно рассматривать как верхнюю границу нормы для систолической разницы давления между руками. Эта информация должна быть включена в будущие рекомендации и клиническую практику при оценке сердечно-сосудистого риска», — заявил соавтор исследования профессор Виктор Абоянс.

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