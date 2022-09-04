Врачи рассказали, почему важно соблюдать водный баланс во время похудения

Благодаря соблюдению питьевого режима можно не только обеспечить себе долголетие, но и обрести стройную фигуру.

По словам специалистов, вода увеличивает расход калорий. Достаточно выпить 500 мл обычной чистой воды (около двух стаканов), и уже через 10 минут скорость метаболизма увеличивается на 30%, причем эффект будет длиться не менее часа.

Об этом пишет «Здоровье».

Большинство врачей для хорошего самочувствия тоже рекомендуют выпивать в течение дня около двух литров чистой воды. Это полезно для здоровья и для фигуры, ведь выпитое количество воды равносильно расходу около 100 килокалорий. Причем это без физической нагрузки, а просто за счет употребления воды.

К тому же лучше утолять жажду именно водой, а не другими калорийными напитками. Тогда общее количество потребленных калорий за сутки в сумме будет ниже, а при похудении это крайне важно. Также вода способна уменьшать аппетит. Если перед приемом пищи сначала выпить воды, а уже потом сесть за стол, то вы гарантированно съедите меньше.

Ранее «Курсор» писал о том, что нутрициолог Анна Макарова назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время, потому что они не принесут результат.