Врачи рассказали, сколько сахара нужно съедать в день

Это заявление касается взрослых людей с нормальной массой тела, не страдающих сахарным диабетом. Причем, такие дозы касаются всех видов сахара, поедаемых человеком, включая моносахариды в виде фруктозы и глюкозы.

ВОЗ акцентирует внимание на том, что мы потребляем сахар не только из так называемого столового белого сахара, но и из продуктов, которые нам кажутся несладкими. Например, в столовой ложке кетчупа содержится до 4 грамм сахара.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

Наша редакция сообщала, что названы продукты, от которых лучше отказаться во время стресса. Ученые считают, что питание может повлиять на уровень стресса, поэтому назвали продукты, которые лучше исключить из рациона во время повышенной нервозности.