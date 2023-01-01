Врачи развеяли миф про вред соли для организма

Употребление соли в небольших количествах оказывает незначительный негативный эффект на здоровье человека.

Об этом сообщает Европейское общество кардиологов.

По словам профессора Салима Юсуфа из канадского Университета Макмастерa, проведенные исследования показали, что версия, будто даже небольшое количество соли вредно, не находит подтверждения.

При этом профессор призвал не злоупотреблять солью: в организм за сутки ее не должно попадать не больше шести грамм. Ученый также призвал переосмыслить, что представляет собой здоровое или нездоровое питание. А для этого стоит сократить количество вредных продуктов в рационе, тогда уровень потребления соли упадет сам собой.

Полностью отказываться от соли нельзя, говорят врачи. Она восстанавливает и водно-солевой и кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует уровень желудочного сока, является природным антибиотиком, уничтожающим бактерии в продуктах.

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