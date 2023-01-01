Врачи развеяли миф про вред соли для организма

Употребление соли в небольших количествах оказывает незначительный негативный эффект на здоровье человека.
Об этом сообщает Европейское общество кардиологов.
При этом профессор призвал не злоупотреблять солью: в организм за сутки ее не должно попадать не больше шести грамм. Ученый также призвал переосмыслить, что представляет собой здоровое или нездоровое питание. А для этого стоит сократить количество вредных продуктов в рационе, тогда уровень потребления соли упадет сам собой.
Полностью отказываться от соли нельзя, говорят врачи. Она восстанавливает и водно-солевой и кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует уровень желудочного сока, является природным антибиотиком, уничтожающим бактерии в продуктах.
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