Всемирно известный артист демонстративно покинул интервью с израильским журналистом

Колумбийский артист Maluma, который в последние годы обрел популярность во всем мире, прибыл на ЧМ по футболу в Катар, где он представит официальный гимн турнира.

Журналист израильского телеканала Kan в ходе сегодняшнего интервью в Катаре сказал артисту, что, в отличие от него, поп-звезды Дуа Липа и Шакира отказались выступать на ЧМ в Катаре из-за того, что у страны плохая репутация в области прав человека.

Отсюда журналист спросил, не боится ли Maluma критики. Певец не стал говорить о политике и лишь сказал, что приехал сюда ради праздника футбола. Когда журналист пытался получить от него прямой ответ, указав, что Катар обвиняют в нарушении прав человека, Maluma встал и, покидая студию, назвал журналиста «грубияном».

Maluma walked out during an interview when asked about Qatars human rights abuses, calling @kann_news anchor @MoavVardi "Rude"@maluma pic.twitter.com/nUT3EopesC — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2022

Соревнования начнутся в воскресенье (20 ноября), несмотря на то, что многие активисты и правозащитники выступили против того, чтобы Катар принимал гостей из-за ужасающих прав ЛГБТК+. Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер даже назвал выбор страны «ошибкой».

В соответствии с Уголовным кодексом Катара от 2004 года гомосексуалы могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до семи лет за сексуальные отношения, если их признают виновными. А однополые отношения караются смертной казнью по законам шариата.

Поп-звезда Дуа Липа недавно опровергла слухи о том, что она будет выступать на чемпионате мира, написав: «Я буду болеть за Англию издалека и с нетерпением жду возможности посетить Катар, когда он выполнит все обещания в области прав человека, которые он дал, когда выиграл право для проведения чемпионата мира по футболу».

Ранее Курсор писал, что озвучены правила поведения для болельщиков на ЧМ в Катаре.