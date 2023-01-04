В эти дни человечество может наблюдать поразительное космическое явление

В ближайшие дни жители планеты могут увидеть невероятно красивое космическое явление — звездопад Квадрантиды. Этот метеорный дождь, который стал первым в нынешнем году.

Об этом сообщают на сайте Space.

Метеорный поток Квадрантиды продлится до 16 января, но именно сейчас он находится на своем пике и потому ученые советуют наблюдать за ним в ближайшие ночи.

Астрономы поясняют, что Квадрантиды — это следы обломков астероида, который был обнаружен еще в 2003 году. Квадрантиды известны тем, что создают удивительные огненные метеоры, которые длиннее и ярче обычных метеоров, а потому хорошо видны с Земли.

Эксперты говорят, что чтобы максимально насладиться красотой космического явления, нужно найти место подальше от городского освещения и лечь на землю, желательно ногами к северо-востоку.

Поток лучше всего виден в Северном полушарии. Метеоры будут появляться по всему небу. Следующим большим метеорным потоком после Квадрантида будут Лириды — их человечество сможет наблюдать в конце апреля.

«Курсор» ранее сообщал, что к Земле приближается 82-метровый астероид.

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