Скрытая галактика позволила ученым заглянуть в прошлое

Астрономы обнаружили самый необычный пример ближайшей галактики с характеристиками, которые больше напоминают галактики в далекой ранней Вселенной.

Крошечная галактика HIPASS J1131–31 диаметром всего 1200 световых лет получила прозвище «Peekaboo» из-за своего появления в последние 50-100 лет из-за быстро движущейся звезды, которая мешала астрономам обнаружить ее.

Выводы опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Открытие является совместным усилием телескопов на земле и в космосе, в том числе подтверждено космическим телескопом Хаббла NASA. В совокупности исследование показывает соблазнительные доказательства того, что эта галактика — ближайший пример процессов формирования галактик, которые обычно происходили вскоре после Большого взрыва, 13,8 млрд лет назад.

«Открытие галактики Peekaboo похоже на открытие прямого окна в прошлое, что позволяет нам изучать ее экстремальные условия и звезды с уровнем детализации, недоступным в далекой ранней Вселенной», — сказал астроном Гагандип Ананд из Научного института космического телескопа в Балтиморе, соавтор нового исследования.

Астрономы заявили, что такие галактики, как Peekaboo, «чрезвычайно бедные металлами» (extremely metal-poor, XMP). В то время как самые ранние галактики во Вселенной были XMP по умолчанию, аналогичные галактики с низким содержанием металлов также были обнаружены в локальной вселенной. Peekaboo привлекла внимание астрономов тем, что это не только XMP-галактика, но и всего в 20 млн световых лет от Земли она расположена как минимум на половине расстояния до ранее известных молодых XMP-галактик.

Впервые Peekaboo был обнаружен как область холодного водорода более 20 лет назад с помощью австралийского радиотелескопа Parkes Murriyang в обзоре всего неба HI Parkes профессором Бербелем Корибальски, который является астрономом национального научного агентства Австралии CSIRO и соавтором последнего исследования металличности Peekaboo. Наблюдения в дальнем ультрафиолете космической миссии NASA Galaxy Evolution Explorer показали, что это компактная голубая карликовая галактика.

«Сначала мы не понимали, насколько особенна эта маленькая галактика. Теперь, имея объединенные данные космического телескопа Хаббла, Южноафриканского большого телескопа (SALT) и других, мы знаем, что галактика Peekaboo — одна из самых бедных металлами галактик из когда-либо обнаруженных», — сказал Корибальски.

Звезды Peekaboo указывают на то, что это одна из самых молодых и наименее химически обогащенных галактик, когда-либо обнаруженных в локальной вселенной. Это очень необычно, поскольку у локальной вселенной было около 13 млрд лет космической истории для развития.

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