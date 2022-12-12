К Земле приближается 82-метровый астероид

Его максимальное расстояние от планеты составит около 7,5 млн километров.

В четверг, 15 декабря, мимо Земли пролетит астероид, диаметр которого составляет около 82 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Отмечается, что астероид «2015 RN35» максимально приблизится к Земле 15 декабря на расстояние в 686 тысяч километров. Скорость его движения составляет 21 276 километров в час.

Согласно данным NASA, этот астероид не считается «потенциально опасным», поскольку его диаметр не превышает 150 метров, несмотря на то, что его максимальное расстояние от планеты Земля составит менее 7,5 млн километров. При этом для определения потенциально опасным астероид должен соответствовать обоим параметрам одновременно.

Как сообщал Курсор, мимо Земли во вторник, 6 декабря, на безопасном расстоянии пролетели три астероида: два из них размером с самолет, другой – как автобус.

Также Курсор писал о том, что астероид шириной 1,5 км является крупнейшим потенциально опасным астероидом, обнаруженным за последние восемь лет, и астрономы окрестили его «убийцей планет», поскольку последствия его столкновения будут ощущаться на нескольких континентах.

Астероиду, названному 2022 AP7, так долго удавалось избегать обнаружения, потому что он вращается в районе между Землей и Венерой. Чтобы обнаружить космические камни в этой области, астрономы должны смотреть в направлении солнца, а это, как известно, сложно из-за яркости солнца. Из-за этого астрономы имеют лишь ограниченное представление о природе астероидов, скрывающихся в этом регионе, и иногда могут случиться сюрпризы.

Ранее Курсор писал, что астрономы сделали неожиданную находку на астероиде Рюгу. На нем обнаружены древние фрагменты звездной пыли старше Солнечной системы.

Также наша редакция писала, что в Китае придумали новый способ защиты Земли от астероидов.