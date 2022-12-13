В ВСУ рассказали о преимуществах чешской Dana над советскими САУ

Одно из наиболее важных преимуществ этой артустановки – способность быстро покинуть огневую позицию, чтобы не попасть под удар врага.

В апреле 2022 года Украина получила чешскую самоходную артустановку Dana. Количество поставленных артустановок не раскрывалось.

Как пишет Defense Express, АрмияInform опросила артиллеристов 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко о преимуществах чешской Dana над самоходными артустановками советского производства.

Украинские бойцы отметили, что в отличие от советских САУ, на чешской «Дане» рабочее место каждого из членов экипажа изолировано, соответственно нет «общего» загазованного помещения, где работать неудобно всем бойцам из обслуги артустановки.

Рабочие места членов экипажа расположены в изолированных кабинах, бойцы общаются между собой по радиосвязи. Тем более что наличие автомата заряжания, который может работать при любом углу подъема ствола пушки, существенно упрощает работу нашим артиллеристам. Для наведения пушки может использоваться электромеханический привод или резервный ручной механизм.

Бойцы из состава обслуги «Даны» сказали, что не знают конкретных целей, по которым будут работать, они ведут огонь только по определенным координатам. После выхода на огневую позицию они проводят ориентировку в заданном направлении работы и тогда начинают вести огонь по оккупантам.

«Как правило, первый выстрел является пристрельным. Далее корректируемся и стреляем на поражение. Преимущественно уничтожаем колонны, бронетехнику, укрепление, живую силу противника. Пока есть враждебные цели — у нас всегда будет работа. И мы ее готовы выполнить со 100-процентным успехом», – рассказал командир батареи.

Возимый боекомплект для САУ Dana составляет до 50 выстрелов. Одно из наиболее важных преимуществ этой артустановки – способность быстро покинуть огневую позицию, чтобы не попасть под удар врага. И здесь на руку украинцам играет колесное шасси этой САУ с высокой проходимостью.

Ранее Курсор писал о взрывах в Мелитополе: разрушен мост, по которому оккупанты подвозили новую технику.