Российские оккупанты использовали мост на востоке Мелитополя для связи с рф через Донецкую область.

Поздно вечером 12 декабря российские оккупанты сообщили о подрыве моста под Мелитополем.

Этот мост являлся одним из стратегически важных объектов после повреждения Крымского моста. Именно по нему армия рф осуществляла перевозки военной техники и пополнения живой силы на южном направлении.

Россияне признали, что повреждены опоры. Сразу после взрывов на мосту в некоторых частях Мелитополя начали «глушить» интернет и связь.

В Украине уже заявили: «Мы не даем им возможности перебрасывать вооружение и боевую технику своевременно. Теперь им придется ехать в объезд и это очень хорошо, потому что современная война не про тонны, а про ритмы». Так определил важность происшедшего советник офиса президента Арестович.

Ранее Курсор писал, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. Президент Украины Владимир считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

«Курсор» сообщал, что медведев заявил о наращивании россией производства «самого мощного» оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!