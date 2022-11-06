Вышел из синагоги и пропал: в Холоне ищут 9-летнего мальчика

Разыскивается Овадия Йосеф: рост 100 см, полное телосложение, темные волосы, короткие пейсы. Одет в белую рубашку с синим воротником, синие штаны и черные кроссовки. На голове кипа.

Полиция просит общественности помочь в розыске мальчика Овадии Йосефа, 9 лет, который ушел прошлой ночью с молебна в синагоге в Холоне и с тех пор пропал.

Силы полиции и волонтеры вместе с членами семьи с вечера субботы ведут поиски Овадии Йосефа.

В воскресенье полиция опубликовала официальное объявление и попросила общественность помочь в поисках.

В заявлении говорится: «Полиция Израиля просит общественность помочь в поисках пропавшего Овадии Йосефа, 9 лет, из Холона. В последний раз его видели выходящим из синагоги на улице Мивца Синай в Холоне, и с тех пор его следы исчезли».

Его описание: рост 100 см, полное телосложение. Темные волосы, короткие пейсы. Одет в белую рубашку с синим воротником, синие штаны и черные кроссовки. На голове кипа.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обращаться на горячую линию израильской полиции по номеру 100 или в полицейский участок Холона по телефону 03-5027911.

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