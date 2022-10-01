Высокий уровень холестерина можно определить по состоянию кожи — медики

Превышение присутствия этого вещества в организме крайне опасно для здоровья, поэтому важно своевременно выявить увеличение этого показателя и не игнорировать проблему.

Так называемый плохой холестерин имеет свойство оседать на внутренних стенках артерий, что может привести к таким смертельно опасным состояниям, как инсульт или инфаркт, предупреждают врачи.

Тем не менее, люди довольно часто не подозревают, что уровень холестерина в их организме, превышает допустимую норму. Как правило, состояние обнаруживается слишком поздно, когда холестерин уже оказал негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Однако результаты нового научного эксперимента показали, что уровень присутствия холестерина в крови можно легко определить по состоянию кожи, а точнее по наличию конкретного заболевания.

Группа ученых в ходе исследования доказала, что при повышенном уровне холестерина развивается псориаз. Этот недуг характеризуется появлением на кожном покрове красных пятен, покрытых чешуйками и коркой. У многих пациентов с повышенной нормой холестерина наблюдалась гиперлипидемия, иными словами количество жиров в их крови было повышенным. Эксперимент проводился на грызунах с гиперлипидемией. У всех мышей наблюдались проблемы с кожей. Они были крайне схожи с псориазом, которым страдают люди.

Медики рекомендуют для снижения уровня холестерина в организме свести к минимуму присутствие в рационе жирных блюд. В особенности, следует полностью отказаться от пищи, содержащей насыщенные жиры. В то же время пользу здоровью могут приносить ненасыщенные жиры, которые можно найти, к примеру, в оливковом масле. Людям, столкнувшимся с повышением холестерина, стоит перейти на широко известную средиземноморскую диету. Ее основу составляют свежие овощи и фрукты, бобовые и орехи.

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