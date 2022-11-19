Взрыв газа в многоэтажке на сахалине: количество жертв возросло

Несколько человек доставлены в больницу, в том числе пожарный, работавший на месте ЧП.

Сегодня утром, 19 ноября, на сахалине (российская федерация*) в поселке тымовском произошел взрыв в многоэтажном доме. Количество жертв в результате ЧП возросло до девяти человек, среди них — четверо детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон, которые неправильно хранился или эксплуатировался. Взрывной волной обрушился подъезд с первого по пятый этаж. Всего в нем проживало 33 человека, спасатели продолжают разбирать завалы, поэтому количество жертв снова может увеличиться. Девять человек получили травмы разной степени тяжести. Нескольких человек госпитализировали в больницу, в том числе и пожарного, которому на голову упал кусок плитки.

На месте работают 59 спасателей МЧС, психологи, кинологи, а также 13 единиц спецтехники.

Для жителей пострадавшего от взрыва дома организовали пункт временного размещения в местном доме культуры.

По факту взрыва газа и гибели людей возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

«Курсор» писал ранее, что момент взрыва дома на сахалине попал на видео.

Еще мы писали, что 5 ноября, в российском городе кострома произошел сильный пожар в развлекательном центре. В результате происшествия погибло 15 человек.