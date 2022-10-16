Взрыв на шахте в Турции: число погибших превысило 40 человек

Предварительные оценки указывают на то, что взрыв, вероятно, был вызван газом, выделяемым в угольных шахтах.

Число погибших в результате взрыва на шахте в провинции Бартин на севере Турции возросло до 41 человека.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet Daily News.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже посетил место Амасра, где произошла трагедия. Он подчеркнул, что любая халатность будет наказана. Эрдоган также подтвердил гибель 41 горняка.

В свою очередь, министр энергетики Фатих Донмез заявил, что спасательные работы почти завершены. По его словам, предварительные оценки указывают на то, что взрыв, вероятно, был вызван газом, выделяемым в угольных шахтах. Расследованием инцидента занимаются правоохранители.

Как сообщал Курсор, накануне во временно оккупированном россией* украинском городе Севастополь 2 октября около 15:00 в центральной части города прогремел мощный взрыв.

В то же время, как уточняет телеграмм-канал «Крымский ветер», взрыв произошел на проспекте генерала острякова рядом с ТЦ «московский». О взрыве в доме быта также сообщает телеграмма-канал «ЧП Севастополь», добавив, что на месте работают сотрудники российской полиции и пожарные.

Тем временем назначенный россией председатель Севастополя Михаил Развожаев объяснил взрыв в центре города «ударом молнии». Об этом он написал в телеграмме со ссылкой на российских спасателей.

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