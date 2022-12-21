WhatsApp добавил для пользователей новую полезную функцию

Нововведение уже доступно для пользователей мессенджера на платформах Android и iOS.

WhatsApp является одним из самых популярных приложений для обмена сообщениями в мире. Разработчики пытаются удержать клиентов и привлечь новых пользователей с помощью разных новых интересных функций. Недавно в мессенджер добавили опцию, которая позволяет восстановить ошибочно удаленные из переписки сообщения.

Об этом пишет Wabetainfo.

Пользователь может вернуть ошибочно удаленное смс в течение пяти секунд с момента удаления. Но функция работает только при выборе опции «Удалить у меня». Если же вы захотите удалить переписку со всеми собеседниками в чате, они по-прежнему будут видеть уведомление о пропавшем сообщении.

Данная функция уже доступна пользователям мессенджера на платформах Android и iOS.

«Курсор» писал ранее, что мессенджер WhatsApp сделал крупное обновление, позволяющее объединять несколько групп в более крупное сообщество, что позволяет вести отдельные обсуждения внутри групп. Это обновления можно легко распространять между всеми группами одновременно.

Еще мы писали, что сервис для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp вводит удобную «фишку», аналогичная которой работает и в Telegram. Ее назвали «Сообщить себе» и работает она по принципу папки «Избранное» в Telegram.