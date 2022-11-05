Новое обновление WhatsApp приносит долгожданную функцию

Мессенджер WhatsApp сделал крупное обновление, позволяющее объединять несколько групп в более крупное сообщество, что позволяет вести отдельные обсуждения внутри групп. Это обновления можно легко распространять между всеми группами одновременно.

Об этом говорится в заявлении WhatsApp.

Теперь администраторы сообщества смогут отправлять объявления и иметь больший контроль над группами.

«С помощью сообществ мы стремимся поднять планку уровня конфиденциальности и безопасности для организации общения. Такого нет больше нигде. Доступные сегодня альтернативы требуют доверять приложениям или компаниям-разработчикам программного обеспечения с копиями своих сообщений — и мы думаем, что они заслуживают более высокий уровень безопасности, обеспечиваемый сквозным шифрованием», — заявили в WhatsApp.

Эта функция не является обязательной, так что пользователь по-прежнему может скрывать свои некоторые мемы от более широкого сообщества.

Ранее Курсор писал, что WhatsApp сообщил об обнаружении бага в системе безопасности. Представители популярного приложения WhatsApp проинформировали пользователей о необходимости обновить мессенджер до последней версии, в которой установлена защита от потери данных.

Кроме того, мы информировали, что создатели WhatsApp готовят новую функцию. Разработчики мессенджера WhatsApp, вероятнее всего, в ближайшем будущем добавят функцию быстрого ответа для настольной версии приложения. Ответить можно будет прямо в окне уведомления.

Напомним, что основатель Telegram заявил, что WhatsApp — это «инструмент слежки». Основатель Telegram Павел Дуров в прошлом уже высказывался против уязвимостей безопасности WhatsApp.