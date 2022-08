Забавные растения: ученые вывели гибрид арбуза и огурца

Кукамелон или огуречный арбуз — результат скрещивания огурца с арбузом, это самый симпатичный гибридный овощ.

Плоды кукамелона имеют длину всего 2,5 см или около того, размером с виноградину, но напоминают крошечные полосатые арбузы. Вкус кукамелона похож на вкус огурца, со слегка терпким послевкусием.

I have a cucamelon, never grown them before so I don’t know what they taste like yet! (Out of shot is the absolute mess of the bloody plant growing everywhere #GardeningTwitter pic.twitter.com/bEFOup62of

— James C Warne (@JamesCWarne) July 27, 2022