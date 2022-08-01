Забавные растения: ученые вывели гибрид арбуза и огурца

В Центральной Америке несколько лет вывели новый овощ — гибрид огурца и арбуза. Странное на первый взгляд растение уже успело завоевать популярность у любителей вкусно поесть.

Кукамелон или огуречный арбуз — результат скрещивания огурца с арбузом, это самый симпатичный гибридный овощ.

Плоды кукамелона имеют длину всего 2,5 см или около того, размером с виноградину, но напоминают крошечные полосатые арбузы. Вкус кукамелона похож на вкус огурца, со слегка терпким послевкусием.

I have a cucamelon, never grown them before so I don’t know what they taste like yet! (Out of shot is the absolute mess of the bloody plant growing everywhere #GardeningTwitter pic.twitter.com/bEFOup62of — James C Warne (@JamesCWarne) July 27, 2022

Кукамелон также называют мексиканским огурцом и уже имеет множество прозвищ, таких как мышиные дыни, пепкино, миниатюрные мексиканские арбузы, санджита ратон и мексиканские огурцы. Плоды полностью съедобны, включая кожуру. Кукамелоны можно использовать в качестве гарнира для блюд и напитков, а плоды добавляют в салаты, как овощные, так и фруктовые.

Cucamelon Sunomono — Nature’s most adorable produce deserves a fresh & delicious recipe to show it off #JapaneseFoodhttps://t.co/brp6G7mqcl pic.twitter.com/vit2zXTEvW — Sean Bromilow (@diversivore) July 31, 2022

Кукамелоны лучше всего растут в теплых регионах, что вполне логично, поскольку они родом из Центральной Америки и Мексики.

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