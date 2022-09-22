Задержанным на акциях против мобилизации жителям москвы вручали повестки

В москве * в нескольких отделах полиции задержанным на вчерашних акциях протеста против мобилизации вручили повестки в военкоматы.

Член российской партии «яблоко» кирилл гончаров опубликовал фото повестки, которую вручили одному из протестующих. Как утверждает супруга одного из задержанных, ее мужу повестку вручал лично военный комиссар.

Также в военкоматах москвичам угрожают уголовным делом из-за отказа подписывать повестку.

Накануне путин объявил в рф мобилизацию. По словам министра обороны россии, на войну в Украину хотят отправить еще 300 тысяч человек. Однако в указе о мобилизации, который был опубликован на сайте кремля, засекречен пункт о необходимом количестве призывников. То есть, число мобилизованных может отличаться от цифры, названной министром обороны.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!