Загадочный кофеин: почему иногда он бодрит, а иногда вызывает сонливость

Кофеин мы употребляем в виде горячего или холодного напитка, такого как кофе или чай, в основном рассчитывая победить сон.

Кофеин — это химическое вещество с горьким вкусом, которое является наиболее широко используемым психоактивным веществом в мире. Четверо из пяти взрослых ежедневно употребляют кофеин, чтобы победить сонливость.

Об этом сообщает Science Alert.

Фактически, кофеин является настолько используемым не только за его свойства. Парадокс в том, что люди особенно ценят его вкус, не говоря уже о его действии в качестве стимулятора.

Стимуляция происходит благодаря сходству кофеина с химическим веществом, которое производит наш организм для замедления нервного возбуждения. Корректируя замедляющее действие этого химического вещества на мозг, наши нейроны остаются активными там, где могли уменьшить свою скорость.

Почему же бывает, что после употребления кофе иногда хочется спать? Дело в том, что сон — это сложное сочетание биологических функций. У людей с сильной нервной системой сон является важной частью процесса завершения дня, вызывая накопление соединения аденозин.

Это соединение накапливается в тканях мозга, связываясь с рецепторами в мембранах некоторых нервных клеток и снижая скорость их работы. Часть нервных окончаний связаны с работой мышц, что проявляется в тяжести или вялости к концу дня. Также присутствует эффект расширения кровеносных сосудов, чтобы мозг продолжал получать достаточное количество кислорода.

Чтобы взбодриться и почувствовать себя подзаряженным, нам нужно просто прекратить работу, найти тихое место и заснуть. Тогда рецепторы снова будут чистыми, а нервы будут работать на полную мощность.

Кофеин задерживается в этих рецепторах, затрудняя проникновение аденозина обратно. В итоге примерно два часа после выпивания чашки кофе концентрация кофеина в мозге достигает максимума, что придает сил и активности.

Считается, что большинство людей, употребляющих от одной до четырех чашек кофе в день (около 400 миллиграммов кофеина в сутки), не сталкиваются с явным риском для своего здоровья.

При этом следует быть осторожными, поскольку даже одна чашка изо дня в день может вызвать привычку или физическую зависимость, которая проявляется головными болями и раздражительностью.