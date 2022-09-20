Запрещено после сорока: названы напитки, которые разрушают кишечник, желудок и мозг

Энергетики — популярный заменитель кофе, который охотно употребляют люди всех возрастов. Прежде чем мы потянемся за этим стимулирующим напитком, помните, что мы найдем в нем не только кофеин, но и много сахара. Эти виды напитков вредны, особенно для людей старше 40 лет. Энергетические напитки вызывают скачки артериального давления, что способствует сердечным приступам и инсультам.

Чай для похудения

Употребляя чай для похудения, мы хотим повысить свой метаболизм и быстрее избавиться от ненужных килограммов. Однако стоит иметь в виду, что этот вид смесей выводит из организма не только ненужные продукты обмена и токсические вещества, но и ценные минеральные соли и витамины. Кроме того, они могут навредить нашему кишечнику.

Кофе