Запрещено после сорока: названы напитки, которые разрушают кишечник, желудок и мозг

Когда нам больше 40 лет, в интересах нашего здоровья мы должны уделять больше внимания тому, какие продукты питания употребляем в нашем ежедневном меню.
Сладкие газированные напитки
Эти виды продуктов, в большинстве случаев, содержат значительное количество сахара и других вредных веществ. Регулярное употребление газированных напитков обеспечивает наш организм пустыми калориями, а также негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, кишечника, желудка, печени и поджелудочной железы.
Алкоголь
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже давно предостерегает от разрушительного влияния алкогольных напитков на наше здоровье. Это касается не только людей старше 40 лет, но и всех возрастных групп. Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает риск развития серьезных заболеваний печени и рака гортани, поджелудочной железы, предстательной железы, кишечника, желудка и груди.
Йогурт
Питьевой йогурт – это натуральный пробиотик, положительно влияющий на состояние нашего кишечника. К сожалению, многие из них содержат большое количество сахара и калорий. Поэтому перед выбором йогурта следует внимательно прочитать его состав на упаковке.
Энергетические напитки
Энергетики — популярный заменитель кофе, который охотно употребляют люди всех возрастов. Прежде чем мы потянемся за этим стимулирующим напитком, помните, что мы найдем в нем не только кофеин, но и много сахара. Эти виды напитков вредны, особенно для людей старше 40 лет. Энергетические напитки вызывают скачки артериального давления, что способствует сердечным приступам и инсультам.
Чай для похудения
Употребляя чай для похудения, мы хотим повысить свой метаболизм и быстрее избавиться от ненужных килограммов. Однако стоит иметь в виду, что этот вид смесей выводит из организма не только ненужные продукты обмена и токсические вещества, но и ценные минеральные соли и витамины. Кроме того, они могут навредить нашему кишечнику.
Кофе
Укрепляющие здоровье свойства кофе были научно доказаны, но его чрезмерное употребление вымывает из организма кальций, который является основным строительным материалом наших костей и зубов. Дефицит этого ценного элемента способствует развитию остеопороза. Если мы не мыслим дня без кофе, лучше отказаться от таких вредных добавок, как сахар, взбитые сливки или жирное молоко.
Ранее мы писали, что медики перечислили продукты, которые в этом помогут.