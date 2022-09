Затонул 1200 лет назад: у берегов Израиля ученые нашли обломки торгового судна

Торговое судно, что свидетельствует о том, что торговля продолжалась после исламского завоевания Святой Земли.

Об этом сообщает 25 сентября Express.

По словам археологов, несмотря на религиозную напряженность в этом районе, кораблекрушение свидетельствует о том, что торговля все еще процветала, поскольку по ней доставлялись товары со всего Средиземноморья, включая Кипр, Египет, Турцию и побережье Северной Африки. Это позволяло реализовывать успешно торговлю с разными городами, которая только развивалась.

«Он уникален, прежде всего, из-за своего размера… и из-за его датировки», — отметила Дебора Цвикель, морской археолог из Хайфского университета.

В Средиземноморье не было активной международной торговли в то время. В основном вдоль побережья ходили небольшие суда, занимавшиеся каботажем.

«Здесь у нас есть большое кораблекрушение, которое, как мы думаем, было около 25 метров (82 фута) в длину, и… оно было загружено грузами со всего Средиземноморья», – заявила специалист.

