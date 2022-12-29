Завтра мимо Земли пролетит последний в этом году астероид

Космический объект под названием YG5 не попадает под критерии потенциально опасного астероида.

В пятницу, 30 декабря, мимо Земли пролетит последний в этом году астероид, величиной с частный дом.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Отмечается, что космический камень YG5, диаметр которого составляет около 16 метров, приблизится к нашей планете на расстояние 3 120 000 километров и пролетит со скоростью 51 286 км/час.

Ученые не относят данный астероид к потенциально опасным, поскольку он не превышает 150 метров, хотя его максимальное расстояние от Земли составит менее 7,5 млн километров.

Ранее Курсор писал про первый в мире космический таран: корабль NASA сбил астероид с орбиты.

Как сообщал Курсор, в сентябре космический телескоп Уэбба впервые в истории снял планету за пределами Солнечной системы. Снимок был опубликован на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).