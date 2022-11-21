Пропуск завтрака увеличивает риски сердечного приступа – ученые

В бразильском Государственном университете Сан-Паулу ученые установили, что люди, пропускающие завтрак и употребляющие пищу перед сном, имеют более высокие риски умереть от сердечного приступа.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Специалисты провели опрос среди 113 пациентов в возрасте около 60 лет, переживших инфаркт миокарда. Также у них наблюдался подъем сегмента ST электрокардиограммы (STEMI).

Оказалось, что 58% опрошенных регулярно пропускали утренний прием пищи, ели пред сном 51%, а 41% добровольцев имели обе привычки. Оказалось, что у последней группы риск смерти от повторного инфаркта и стенокардии в течение 30 дней после первого приступа был в 4-5 раз выше.

Ученые подчеркивают, что регулярное питание является одним из способов предупредить инфаркт и улучшить состояние больного после него. Исследователи напоминают, что перерыв между ужином и сном должен быть не менее двух часов, а в завтрак должны входить молочные продукты, углеводы и фрукты.

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Помимо этого, врач назвала симптомы, указывающие на заболевания нервной системы.