Финансовый гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля: важные советы астрологов

Для этого нужно просто следовать советам астрологов и сохранять уверенность в себе.

Овен

Овнам во вторник нужно быть предельно осторожными. Из-за резкой смены энергетики может спонтанно и нежданно исчезнуть удача. Астрологи призывают готовиться к трудностям и возможным проблемам. Ретро-Нептун грозит обманами, ошибками и денежными потерями. К концу недели ситуация выровняется и станут более стабильной. Овнам сейчас категорически нельзя скандалить с кем-то на работе, проявлять агрессию по отношению к коллегам и клиентам. Нужно готовиться к непредсказуемым исходам.

Телец

Тельцам нужно проложить путь к материальному успеху, хоть это и будет непросто. К счастью, звезды не оставят Тельцов без подсказок. Астрологи советуют следить за денежными приметами и верить в то, что все будет хорошо. Негативное положение Нептуна неблагоприятно отразится на денежных заимствованиях и покупках в кредит. Нежелательно решать вопрос нехватки денег влезанием в новые долги. Куда лучше будет просто отложить покупку на потом. Эту неделю лучше, наоборот, посвятить избавлению от долгов, погашению кредитов.

Близнецы

Близнецов неполадки в положении планет могут заставить делать неправильные шаги. Негативное настроение может стать причиной неудач в бизнесе и в работе. Текущую неделю желательно посвятить решению всех финансовых вопросов, а также помощи близким. Вторник отмечен негативным всплеском. Вспышки отрицательной энергии могут с легкостью внести преграды в материальную и рабочую жизнь. Астрологи советуют не принимать скоропалительных решений.

Рак

Ракам нужно умерить свои эмоции. Если перестать переживать по пустякам, можно будет услышать голос интуиции, скрывающийся за этими переживаниями. Также на этой неделе могут начаться проблемы с желанием работать и верой в себя. Если удастся сохранить активность и хорошее настроение, эту неделю можно будет посвятить целиком и полностью привлечению денег, заключению сделок. Можно будет вкладывать средства в. развитие бизнеса, получение новых знаний.

Лев

По прогнозам астрологов, уже к концу рабочей недели Львы смогут повысить уровень дохода. Во многом этого получится достичь за счет применения прошлого опыта. Львы смогут вплотную приблизиться к цели. В целом, неделя обещает пройти благополучно, однако в некоторые дни возможны ошибки, граничащие с убытками. Таковыми днями станут, к примеру, вторник и среда. Эти дни лучше посвятить максимально размеренным делам.

Дева

Пока все люди испытывают трудности, Девы могут продолжить действовать по привычной схеме. Вполне вероятно, что им удастся доказать начальству свою профпригодность, а также заслужить повышение в должности или бонус к зарплате. Грядущая неделя может стать временем испытаний, преодолев которые, Девы смогут обрести новые возможности. Многие представители Знака смогут обрести самостоятельность и финансовую независимость. Успех в работе придет вместе с готовностью к решительным действиям.

Весы

Это будет отличный период для рабочих перестановок, корректировок в графике или расходах. Можно подумать над тем, как увеличить денежные поступления. Однако с начальством вряд ли удастся добиться взаимопонимания. Зато те Весы, которые имеют свой бизнес, смогут оптимизировать его работу. Успехи в работе во многом будут зависеть от внутреннего состояния. Все еще активна Венера — энергетический помощник и наставник Весов, так что эти люди все еще на коне.

Скорпионов

Интуиция Скорпионов не подведет их, за исключением, разве что, вторник: первый день ретро-Нептуна внесет сумятицу в дела. В остальные дни это ничуть не помешает Скорпионам разбогатеть и приумножить финансы. Удача будет на стороне этих людей, а приложенные усилия уже к концу недели дадут свои плоды. В это проблемное время Скорпионам стоит пользоваться финансовыми аффирмациями, а также окружать себя по возможности позитивными людьми, которые бы в них не сомневались и продолжали дарить

уверенность.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам рекомендовано следить за тратами и быть предельно осторожными. Финансовая удача может обойти их стороной из-за Нептуна в ретро-фазе. Однако, Меркурий все еще силен, так что возможны и денежные взлеты: в эти семь дней можно обменивать валюту, закупаться товарами впрок, обновлять гардероб. Самое главное — не переступать черту закона и не нарушать правил дорожного движения.

Козерог

Астрологи считают, что многим запутавшимся в себе Козерогам на этой неделе удастся найти свое истинное призвание. Конец июня и начало июля не обещают легкого пути к богатству, но если зато можно будет найти свое место в жизни. Астрологи советуют отдать предпочтение не знакомым делам, а чему-то новому. Для повышения мотивации можно посмотреть фильмы Важно про великих людей, прочитать чью-нибудь биографию. Чем меньше будет рутины в работе, тем успешнее в финансовом плане пройдет неделя.

Водолей

С 27 июня по 3 июля Водолеям стоит заниматься шопингом. Это будет не только отличной возможностью поднять себе настроение, но и шансом выгодно приобрести что-то дорогостоящее. Водолеи смогут найти выход из лабиринта финансовых проблем. Астрологи рекомендуют обращать внимание на любую мелочь: в привычных событиях и вещах будет спрятана подсказка. Пришло время для углубления и расширения знаний о деньгах, бизнесе, методах заработка. Также это будет неплохой период для обучения и обсуждения с коллегами долгосрочных планов.

Рыбы

Энергия планет сейчас такова, что Рыбам удастся побороть инертность и уныние. Поэтому для быстрого финансового успеха потребуется работать, а не наслаждаться уходящим эффектом прошлых побед. Также астрологи советуют следить за сигналами Вселенной, которые указывают на то, что жизнь скоро изменится. Нептун ретрограден, но обратной стороной его негатива является то, что он провоцирует эти самые изменения в жизни. Рыбы могут браться за новые дела, но не имея для этого достаточного опыта, лучше повременить.