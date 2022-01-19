Жертвоприношение животных: пьяный священник обезглавил человека вместо козла

Пьяный священник в Индии убил человека во время жертвоприношения животного во время празднования Санкранти.

Об этом сообщает newsweek.com.

Местные новостные агентства сообщают, что убийство произошло по ошибке. Жертва, 35-летний мужчина по имени Суреш, держал в руках козла, предназначенного для принесения в жертву, в деревне Валасапалли в районе Читтур штата Андхра-Прадеш.

Обвиняемый по имени Чалапати должен был принести в жертву животное и отрубить козлу голову. Однако вместо этого священник перерезал горло Сурешу ножом. В нескольких местных сообщениях говорится, что жертва была обезглавлена.

У Суреша остались жена и двое детей. Жертвоприношение произошло в рамках фестиваля животных Канума, также известного как Пасувула Пандуга, который проходит на третий день Санкранти в Андхра-Прадеше.

Он был организован в местном храме Йелламма, посвященном богине-покровительнице штата Андхра-Прадеш. По данным полиции, Чалапати был пьян во время жертвоприношения и не попал в цель.

Суреш сильно истекал кровью и был доставлен в государственную больницу Маданпелле, где он умер. В местных сообщениях говорится, что Чалапати был арестован полицией. Санкранти — индуистский праздник, посвященный поклонению богу Солнца, Господу Сурье. Фестиваль отмечает день, когда солнце переходит в Макара Раши или зодиака Козерога.

Ранее Курсор сообщал, что в России священника приговорили к 21 году за насилие над детьми.

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