Жидкая вода, возможно, только что была обнаружена на Марсе

Новые данные свидетельствуют о том, что под южной полярной ледяной шапкой Марса находится жидкая вода, которая поддерживается в жидком состоянии благодаря геотермальному нагреву.

Международная группа ученых во главе с Кембриджским университетом теперь сообщает о первой независимой линии доказательств, свидетельствующих о наличии жидкой воды под южной полярной ледяной шапкой Марса.

Согласно исследованию, опубликованному в рецензируемом журнале Nature Astronomy.

Команда определила ряд закономерностей в высоте ледяной шапки, используя измерения формы ее верхней поверхности с помощью лазерного альтиметра космического корабля. Эти закономерности соответствовали предсказаниям компьютерной модели относительно того, как водоем под ледяной шапкой повлияет на поверхность.

«Сочетание новых топографических данных, результатов нашей компьютерной модели и данных радара делает гораздо более вероятным, что сегодня на Марсе существует по крайней мере одна область подледниковой жидкой воды, и что Марс все еще должен быть геотермально активным, чтобы вода оставалась на поверхности под ледяной шапкой», — сказал руководитель исследования Нил Арнольд, профессор Института полярных исследований Скотта в Кембридже.

Подледниковые озера влияют на топографию земной поверхности. Другими словами, они влияют на форму ледяного щита, лежащего над озером. Вода в подледниковых озерах уменьшает трение между ледяным покровом и его дном, что, в свою очередь, влияет на скорость течения льда под действием силы тяжести и, в конечном счете, на форму поверхности ледяного покрова. Вода часто создает впадину в ледяном щите и соответствующую приподнятую область дальше вниз по течению.

Доказательства, собранные в 2018 году со спутника Mars Express Европейского космического агентства, который имеет проникающий сквозь лед радар под названием MARSIS, выявили область у основания южной ледяной шапки Красной планеты, которая отражала сигнал радара. Это было истолковано как означающее, что под ним была жидкая вода.

Команда изучила данные со спутника NASA Mars Global Surveyor о топографии поверхности, где был идентифицирован радиолокационный сигнал. Их результаты показали, что волнистость поверхности похожа на то, что происходит над подледниковыми озерами на Земле.

Затем исследователи проверили, вызвана ли волнистость присутствием жидкой воды подо льдом. Для этого они запустили компьютерную модель течения льда на Марсе, адаптировав ее к конкретным условиям, а затем изменив геотермальное тепло, исходящее изнутри планеты. Смоделированная ледяная поверхность вызывала неровности, которые по форме и размеру были аналогичны наблюдаемым на реальной поверхности ледяной шапки.

В целом данные свидетельствуют о том, что под южной полярной ледяной шапкой Марса находится жидкая вода, которая поддерживается в жидком состоянии за счет геотермального нагрева, вызванного недавней магматической активностью в недрах планеты.

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