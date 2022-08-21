Израильский гимнаст Артем Долгопят завоевал «золото» на чемпионате Европы

Известный израильский гимнаст украинского происхождения Артем Долгопят добыл золотую медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы в Мюнхене по спортивной гимнастике.

Участие спортсмена на чемпионате Европы было под вопросом из-за недавней травмы. Специалисты не ожидали, что он успеет восстановиться к нужному сроку. Тем не менее, Долгопят набрал 14,966 балла и, благодаря этому, уверенно завоевал золотую медаль в финале.

Об этом сообщает Израильская ассоциация гимнастики.

В последний раунд он вышел с шестой позиции после не самого удачного квалификационного упражнения. Однако, сегодня, 21 августа, израильский гимнаст украинского происхождения продемонстрировал свое мастерство и победил с огромным отрывом от второго места. Ближайшими преследователями были венгр Кристофер Месарош (14.600) и британец Джейк Джерман (14.433).

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Отметим, что Артем родился в Днепропетровске (Украина) и в 2009 году, в 12-летнем возрасте, репатриировался в Израиль. За своими плечами он имеет множество спортивных достижений, среди которых:

чемпион Токийской олимпиады в вольных упражнениях;

2-кратный серебряный призер чемпионатов мира;

чемпион Европы 2020 года в вольных упражнениях;

2-кратный серебряный призер чемпионатов Европы;

бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года в опорном прыжке;

2-кратный чемпион Маккабиады 2017 года.

Кстати, недавно мы сообщали, что израильский гимнаст и воспитанник тель-авивского «Маккаби» Дмитрий Доценко Дмитрий Доценко завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.

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