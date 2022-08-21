Фьюри обрушился на Усика и Джошуа после их боя

Усик снова был в отличной форме, победив Джошуа в Саудовской Аравии. Британец на этот раз показал лучший бой, но он все равно не смог одолеть украинца.

Через несколько мгновений после окончания боя обладатель титула WBC Фьюри написал в своем Instagram: «Они оба были дерьмовыми. Это был один из худших титульных боев в супертяжелом весе, которые я когда-либо видел. Я бы уничтожил их обоих в одну ночь. Е*а*ое дерьмо».

Затем он выложил видео и сказал: «Я только что видел, как Джошуа во второй раз проиграл Усику , [он] был не в себе. Англию лишили поясов, но есть лекарство и решение, которое я могу предложить. Если вы хотите вернуть эти пояса, отправьте меня, и я освобожу их. Но это не будет дешево. Если вы хотите получить лучшее, вы должны заплатить. Это будет очень дорого. Так что доставайте свою чековую книжку, и я избавлю украинца от поясов».

Таким образом, Фьюри, кажется, готов совершить сенсационное возвращение на ринг.

После победы над Джошуа Усика спросили, будет ли Фьюри драться с ним.

Он ответил: «Я уверен, что Тайсон Фьюри еще не ушел в отставку, я убежден, что он хочет драться со мной, и я хочу драться с ним. Если я не буду драться с Тайсоном Фьюри, я не буду драться ни с кем».