Израильский гимнаст завоевал золотую медаль на юниорском ЧЕ в Мюнхене

13:54, Сегодня
Спорт
дмитрий доценко фото
Фото: Федерация гимнастики Израиля

Израильский гимнаст на вершине пьедестала. Воспитанник тель-авивского «Маккаби» Дмитрий Доценко считается одним из наиболее перспективных молодых гимнастов.

Гимнаст Дмитрий Доценко завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений איגוד ההתעמלות בישראל (@israelgymfed)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений איגוד ההתעמלות בישראל (@israelgymfed)

Напомним, что в июле Дима Доценко был знаменосцем израильской делегации на церемонии открытия Европейского олимпийского фестиваля. Он также выиграл золото на том турнире.

Воспитанник тель-авивского «Маккаби» считается одним из наиболее перспективных молодых гимнастов. В израильской сборной полагают, что он может стать преемником олимпийского чемпиона Артема Долгопята.

Ранее мы писали, что уже в день открытия чемпионата Европы по легкой атлетике можно было заявить, что ЧЕ-2022 – лучший за все время для израильских спортсменов. 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: