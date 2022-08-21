Израильский гимнаст завоевал золотую медаль на юниорском ЧЕ в Мюнхене

Гимнаст Дмитрий Доценко завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.
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Напомним, что в июле Дима Доценко был знаменосцем израильской делегации на церемонии открытия Европейского олимпийского фестиваля. Он также выиграл золото на том турнире.
Воспитанник тель-авивского «Маккаби» считается одним из наиболее перспективных молодых гимнастов. В израильской сборной полагают, что он может стать преемником олимпийского чемпиона Артема Долгопята.
Ранее мы писали, что уже в день открытия чемпионата Европы по легкой атлетике можно было заявить, что ЧЕ-2022 – лучший за все время для израильских спортсменов.