Израильский гимнаст завоевал золотую медаль на юниорском ЧЕ в Мюнхене

Израильский гимнаст на вершине пьедестала. Воспитанник тель-авивского «Маккаби» Дмитрий Доценко считается одним из наиболее перспективных молодых гимнастов.

Гимнаст Дмитрий Доценко завоевал золотую медаль в упражнениях на перекладине на юниорском чемпионате Европы в Мюнхене.

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Напомним, что в июле Дима Доценко был знаменосцем израильской делегации на церемонии открытия Европейского олимпийского фестиваля. Он также выиграл золото на том турнире.

Воспитанник тель-авивского «Маккаби» считается одним из наиболее перспективных молодых гимнастов. В израильской сборной полагают, что он может стать преемником олимпийского чемпиона Артема Долгопята.

Ранее мы писали, что уже в день открытия чемпионата Европы по легкой атлетике можно было заявить, что ЧЕ-2022 – лучший за все время для израильских спортсменов.