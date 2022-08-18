Александр Зинченко ошеломил всю команду Арсенала невероятной скоростью и техникой на тренировке

Зинченко присоединился к «канонирам», покинув «Манчестер Сити» в прошлом месяце. Игрок сборной Украины подписал с «Эмирейтс» четырехлетний контракт.
25-летний футболист отличился впечатляющим стартом своей карьеры в «Арсенале», сразу же войдя в четверку защитников Микеля Артеты.
Он стартовал в первых двух матчах «Арсенала» в Премьер-лиге, которые команда выиграла. «Канониры» теперь являются одной из двух команд, набравших максимальное количество очков в начале нового сезона. Вторая команда-лидер — это бывший клуб Зинченко «Манчестер Сити».
Украинец доказал, насколько он хорош, удивив своих новых товарищей по команде на сложной тренировке.
Кадры, которые распространились в социальных сетях, показывают, как команда «Арсенала» готовится к гонке друг с другом.
Футболисты должны удерживать мяч в воздухе, направляясь к концу поля. Если чей-то мяч коснется земли, игрок должен вернуться на стартовую позицию и начать заново.
Мы видим, как тренер дает свисток, сигнализируя о начале гонки.
Зинченко попадает в кадр, опережая своих товарищей по команде и демонстрируя исключительную скорость и контроль.
Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.