Александр Зинченко ошеломил всю команду Арсенала невероятной скоростью и техникой на тренировке

25-летний футболист отличился впечатляющим стартом своей карьеры в «Арсенале», сразу же войдя в четверку защитников Микеля Артеты.

Он стартовал в первых двух матчах «Арсенала» в Премьер-лиге, которые команда выиграла. «Канониры» теперь являются одной из двух команд, набравших максимальное количество очков в начале нового сезона. Вторая команда-лидер — это бывший клуб Зинченко «Манчестер Сити».

Украинец доказал, насколько он хорош, удивив своих новых товарищей по команде на сложной тренировке.