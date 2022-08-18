Александр Зинченко ошеломил всю команду Арсенала невероятной скоростью и техникой на тренировке

15:02, Сегодня
Спорт
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Фото: Википедия

Появились кадры, на которых Александр Зинченко превзошел своих новых товарищей по команде «Арсенал» на тренировке.

Зинченко присоединился к «канонирам», покинув «Манчестер Сити» в прошлом месяце. Игрок сборной Украины подписал с «Эмирейтс» четырехлетний контракт.

25-летний футболист отличился впечатляющим стартом своей карьеры в «Арсенале», сразу же войдя в четверку защитников Микеля Артеты.

Он стартовал в первых двух матчах «Арсенала» в Премьер-лиге, которые команда выиграла. «Канониры» теперь являются одной из двух команд, набравших максимальное количество очков в начале нового сезона. Вторая команда-лидер — это бывший клуб Зинченко «Манчестер Сити».

Украинец доказал, насколько он хорош, удивив своих новых товарищей по команде на сложной тренировке.

Кадры, которые распространились в социальных сетях, показывают, как команда «Арсенала» готовится к гонке друг с другом.

Футболисты должны удерживать мяч в воздухе, направляясь к концу поля. Если чей-то мяч коснется земли, игрок должен вернуться на стартовую позицию и начать заново.

Мы видим, как тренер дает свисток, сигнализируя о начале гонки.

Зинченко попадает в кадр, опережая своих товарищей по команде и демонстрируя исключительную скорость и контроль.

Также Курсор информировал, что Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.

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Автор материала:
Ирен Давид
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