Впервые за 17 лет: Лионель Месси не номинирован на «Золотой мяч»

Лионель Месси не получил номинацию на «Золотой мяч» впервые с 2005 года.

В шорт-лист претендентов на «Золотой мяч»-2022, опубликованный France Football в пятницу, вошли 30 имен. Неутешительного первого сезона Месси в «Пари Сен-Жермен» стало недостаточно, чтобы он попал в список.

Месси остается рекордсменом по премии «Золотой мяч». Его триумфы пришлись на 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годы.

Его давний соперник Криштиану Роналду, который номинирован в 2022 году, побеждал пять раз.

Напомним, что израильская команда «Хапоэль» Беэр-Шева одержала победу в матче со швейцарским клубом «Лугано», забив противнику три гола.