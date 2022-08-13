Впервые за 17 лет: Лионель Месси не номинирован на «Золотой мяч»

В шорт-лист претендентов на «Золотой мяч»-2022, опубликованный France Football в пятницу, вошли 30 имен. Неутешительного первого сезона Месси в «Пари Сен-Жермен» стало недостаточно, чтобы он попал в список.
35-летний футболист перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом, когда каталонцы не смогли зарегистрировать его согласованный новый контракт из-за широко разрекламированных финансовых проблем. Несмотря на то, что он по-прежнему отдавал много голевых передач, он забил только 11 голов во всех соревнованиях — из них всего шесть в Лиге 1.
Это был самый низкий результат Месси за один сезон со времен 2005/06 — сезона, который стал его первым полным годом в основной команде «Барсы».
За исключением 2020 года, когда награда не присуждалась из-за пандемии Covid-19, единственный «Золотой мяч», кроме 2022 года, на который Месси не был номинирован, — это 2005 год, когда ему еще не исполнилось 18 лет.
Помимо разочаровывающей игры за клуб в Лиге 1, шансы Месси на номинацию в 2022 году также пострадали из-за отсутствия крупных успехов на международном уровне. Его последняя победа на «Золотом мяче» в 2021 году во многом была подкреплена его ролью в успехе Аргентины на Кубке Америки.
Месси остается рекордсменом по премии «Золотой мяч». Его триумфы пришлись на 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годы.
Его давний соперник Криштиану Роналду, который номинирован в 2022 году, побеждал пять раз.
Напомним, что израильская команда «Хапоэль» Беэр-Шева одержала победу в матче со швейцарским клубом «Лугано», забив противнику три гола.