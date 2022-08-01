Барселона мечтает вернуть Месси

Руководство каталонского клуба хочет, чтобы аргентинский форвард снова выступал в составе команды. В Барселоне надеются на ключевую роль дружбы между Хави и Месси.

Барселона планирует организовать возвращение года в 2023 году и переманить обратно Лионеля Месси. В этом уверяет журналист Фабрицио Романо.

По его словам, главный тренер Хави, который хорошо знаком с возможностями аргентинского форварда по совместным выступлениям с «сине-гранатовыми», просто мечтает снова поработать с нападающим.

Желание наставника поддерживает руководство «Барселоны». Они понимают, что была допущена ошибка, когда игрока отпустили в ПСЖ прошлым летом.

Боссы клуба надеются на дружбу между Хави и Месси, которые, как и прежде, поддерживают теплые отношения, постоянно переписываются и часто общаются.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ действует до лета 2023 года, поэтому аргентинец может вернуться в каталонский клуб в качестве свободного агента. В прошлом сезоне на счету нападающего парижан 6 голов и 14 результативных передач в 26 матчах Лиги 1.

Напомним, что 30 июля в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити».

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