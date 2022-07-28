Сеть возмутило видео, где болельщики Фенербахче скандируют «владимир путин» после гола в матче с Динамо Киев

Болельщики «Фенербахче» скандировали «владимир путин» во время матча с «Динамо», но их команда все же проиграла.

27 июля болельщики турецкого футбольного клуба выкрикивали имя российского лидера путина во время матча «Фенербахче»-«Динамо». Впрочем, это не помогло: украинцы выиграли.

Фанати «Фенербахче» на 89-й хвилині скандували «Владімір Путін». На 114-й хвилині «Динамо» забило вирішальний гол і вибило турків з турніра. Майже миттєва карма. pic.twitter.com/EY01y9D1LE — Volodymyr Harets (@VHarets) July 27, 2022

Болельщики «Фенербахче» скандировали имя главы рф путина* после первого пропущенного гола от «Динамо» (1:2 ОТ) в ответном матче второго раунда квалификации в Лиге чемпионов.

«Ла-ла-ла, владимир путин» раздавалось на трибунах стамбульского стадиона после гола Виталия Буяльского.

Впрочем, украинские футболисты не потеряли самообладания и успешно завершили игру со счетом 2-1 в пользу «Динамо».

«Фанаты «Фенербахче» на 89-й минуте скандировали «владимир путин». На 114-й минуте «Динамо» забило решающий гол и выбило турок из турнира. Почти мгновенная карма», — написали в сети.

Видео возмутило как украинцев, так и иностранных болельщиков, о чем они писали в комментариях под видеозаписью, собравшей множество репостов.

Если бы против них играл Маккаби, они бы орали Гитлер, Гитлер!… — ジンギス (@TalkRimus) July 28, 2022

Напомним, что «Маккаби» из Хайфы разгромил «Олимпиакос» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, которая проходила в городе Пирей (Греция), закончилась со счетом 4:0.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!