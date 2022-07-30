Ливерпуль впервые за 16 лет выиграл Суперкубок Англии: кого из игроков назвали сенсацией

Сегодня, 30 июля, в Англии официально начался новый сезон-2022/2023. В битве за Суперкубок страны столкнулись чемпион и обладатель национального кубка — «МанСити», попрощавшийся на днях с украинцем Александром Зинченко, и «Ливерпуль».

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Матч закончился со счетом 3:1 (Александер-Арнольд, 21; Салах, 83, с пенальти; Нуньес, 90+4 — Альварес, 70).

В прошлом сезоне клубы разошлись миром в обоих матчах чемпионата, но в кубковом розыгрыше «мерсисайдцы» выбили будущего чемпиона на полуфинальной стадии.

Захватывающее противостояние ожидалось и на этот раз.

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На «передовую» «МанСити» вышел звездный бомбардир Холанд, однако первый блин вышел комом для норвежца. «Ливерпуль» смог сдержать форварда, причем и сами мерсисайдцы вырвались вперед в середине первого тайма после того, как Александер-Арнольд ударом с линии штрафной направил мяч прямо в угол.

После перерыва команда Юргена Клоппа позволила «МанСити» сравнять счет. Добился этого еще один новичок клуба, аргентинец Альварес, появившийся на поле со скамейки запасных, и на 70-й минуте, подобрав мяч в штрафной площадке, он пробил под стойку ворот соперника.

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Тем не менее точку поставили именно красные. После удара одного из футболистов «Ливерпуля» мяч попал в руку Рубену Диашу, и арбитр, просмотрев видеоповтор указал на «точку». Салах без проблем реализовал пенальти. В компенсированное время последнее слово было за уругвайцем Нуньесом, который пробил в падении головой мимо Эдерсона.

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Таким образом, «Ливерпуль» впервые с 2006 года выграл Суперкубок Англии, а вот «МанСити» второй год подряд уступил в битве за трофей — в 2021-м футболисты Гвардиолы минимально проиграли «Лестеру» (0:1).

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Отметим, что журналисты популярнейшего спортивного портала SportBible назвали Нуньеса сенсацией матча. Он начал игру на скамейке запасных, так как Клопп предпочел играть с опытными игроками — Салахом, Диасом и Фирмино. Однако, когда уругваец, которого подписали за рекордные 85 миллионов фунтов, вышел на поле, то заставил замолчать своих критиков, которые скептически отнеслись к такому дорогому трансферу.

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