Бензема откровенно высказался об уходе Роналду из Реала в 2018 году

11:24, Сегодня
Спорт
реал мадрид бензема фото
Фото: скриншот из YouTube

Карим Бензема признал, что уход Криштиану Роналду из «Реала» помог ему «изменить свою игру» и стать одним из самых мощных нападающих в мировом футболе.

Бензема провел лучшую кампанию в своей карьере в прошлом сезоне, забив ошеломляющие 44 гола во всех соревнованиях.

Он сыграл невероятно ключевую роль в успехе «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

34-летний игрок заполнил пустоту, оставленную Роналду, но настаивает на том, что многим обязан этому человеку из «Манчестер Юнайтед», который помогал ему на поле и за его пределами.

Выступая перед матчем за Суперкубок «Реала» с «Айнтрахтом» во Франкфурте, он сказал: «Для меня все изменилось с тех пор, как Криштиану Роналду покинул «Реал Мадрид».

Бензема добавил: «Это правда, что я забил гораздо больше голов, но когда Криштиану был здесь, у нас был другой стиль игры, я отдавал больше передач. Он действительно помогал мне на поле и за его пределами».

«Но в то время я действительно знал, что могу сделать больше, и когда он ушел, пришло время изменить свою игру, изменить свои амбиции, и на данный момент у меня это хорошо получается», — отметил он.

Бензема и Роналду играли вместе в течение девяти насыщенных трофеями и продуктивных сезонов, прежде чем португальская суперзвезда перешла в «Ювентус» в 2018 году.

Но французу нравится быть главным игроком в атаке, забивая голы с угрожающей скоростью.

Напомним, что «Барселона» и Лионель Месси «открыли переговоры» о потрясающем возвращении игрока в 2023 году. 

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: