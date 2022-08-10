Бензема откровенно высказался об уходе Роналду из Реала в 2018 году

Бензема провел лучшую кампанию в своей карьере в прошлом сезоне, забив ошеломляющие 44 гола во всех соревнованиях.

Он сыграл невероятно ключевую роль в успехе «Реала» в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

34-летний игрок заполнил пустоту, оставленную Роналду, но настаивает на том, что многим обязан этому человеку из «Манчестер Юнайтед», который помогал ему на поле и за его пределами.

Выступая перед матчем за Суперкубок «Реала» с «Айнтрахтом» во Франкфурте, он сказал: «Для меня все изменилось с тех пор, как Криштиану Роналду покинул «Реал Мадрид».

Бензема добавил: «Это правда, что я забил гораздо больше голов, но когда Криштиану был здесь, у нас был другой стиль игры, я отдавал больше передач. Он действительно помогал мне на поле и за его пределами».