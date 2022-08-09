Лионель Месси может вернуться в Барселону: озвучены сроки

«Барселона» и Лионель Месси «открыли переговоры» о потрясающем возвращении игрока в 2023 году.
Эта новость впервые была передана по радио Каталонии в воскресенье вечером после того, как «Барселона» разгромила мексиканскую команду «Пумас УНАМ» со счетом 6:0 в Кубке Жоана Гампера.
Согласно программе телеканала El Club de la Mitjanit, президент клуба Жоан Лапорта уже начал переговоры с представителями Месси, которыми руководит его отец и агент Хорхе Месси.
В настоящее время контракт Месси с «Пари Сен- Жермен» истекает в июне 2023 года. Однако у семикратного обладателя «Золотого мяча» есть возможность продлить свой контракт на 12 месяцев, если он того пожелает.
Сообщалось, что у Месси может возникнуть соблазн вернуться в «Барселону» и провести последние годы своей звездной карьеры в клубе, где он сделал себе имя.
Месси присоединился к всемирно известной академии клуба «Ла Масия», когда он был еще подростком.
Слухи, связывающие Месси с возвращением в каталонский клуб, отчасти подогревались комментариями Лапорты.
Лапорта разговаривал с CBS Sports, и его спросили о переходе Месси в «ПСЖ» .
Он сказал: «Я чувствую моральный долг перед лучшим игроком в истории. Я сделаю все возможное, чтобы у Месси было лучшее завершение карьеры в «Барселоне».
Напомним, что невероятный гол Алессии Руссо пяткой назад в матче сборной Англии со Швецией был признан лучшим голом женского ЕВРО-2022 по результатам опроса болельщиков.