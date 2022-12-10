ЧМ-2022: Аргентина обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в полуфинал

Аргентина организовала полуфинальный поединок с Хорватией после победы над Нидерландами со счетом 4:3 по пенальти после захватывающей ничьей 2:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира в пятницу.
В первом тайме Месси вновь доказал, что является великим футболистом. Даже вязкая игра Нидерландов не помешала ему проявить гениальность.
После 35 минут матча Лео взял мяч, с поразительной легкостью при помощи дриблинга добрался до штрафной и выдал гениальный пас на Науэля Молину. 24-летний защитник «Атлетико» не подвел, отправив мяч в ворота.
Аргентина получила преимущество, которое развила во втором тайме. Маркос Акунья в штрафной спровоцировал на себе фол, а Месси реализовал пенальти, реабилитировавшись за осечку с «точки» в матче с Польшей на групповом этапе.
Казалось, преимущество в два мяча за 20 минут до конца встречи практически вывело Аргентину в четвертьфинал, но сборная «наступила на те же грабли», что и Бразилия несколькими часами ранее.
Аргентинцы затем пытались «сушить» игру, много фолили. Они все чаще откатывались к своей штрафной, позволив Нидерландам перехватить инициативу и забить. Это сделал Ваут Вегорст. Второй гол он забил в конце 11-й добавленной минуты основного времени после оригинального розыгрыша штрафного.
Причем он появился на поле только на 78-й минуте.
В овертайме силы команды ван Галя быстро закончились – аргентинцы смотрелись лучше и в концовке упустили несколько моментов. Ближе всех был Энцо Фернандес, угодивший на 120-й минуте в штангу. Не забил Фернандес и в послематчевой серии пенальти, однако футболисты команды Нидерландов ошиблись дважды. Решающий одиннадцатиметровой реализовал Лаутаро Мартинес.
«Это большая радость, большое облегчение, — сказал Месси. — Мы не хотели дополнительного времени или пенальти. Мы слишком сильно пострадали из-за того, как все произошло, но ведь это четвертьфинал чемпионата мира».
«Это красиво, что-то впечатляющее», — добавил он.
Для голландцев это стал горький опыт, так как они проиграли шесть из восьми серий пенальти в крупных чемпионатах с 1992 года.
«Весь год мы отрабатывали пенальти и, несмотря ни на что, потерпели неудачу. Это позор», — сказал тренер Луи ван Гал.
Стадион Лусаил превратился в дом для Аргентины, где подавляющее большинство из 88 235 человек в толпе поддерживали южноамериканскую команду, и лишь небольшая часть толпы была в оранжевых футболках.
Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинале во вторник после того, как в пятницу команда, занявшая второе место в 2018 году, обыграла Бразилию.
Это всего лишь второй раз, когда Аргентина попала в четверку лучших с 1990 года. В 2014 году Месси и его команда проиграли Германии в финале.
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