ЧМ-2022: Аргентина обыграла Нидерланды по пенальти и вышла в полуфинал

Команда Месси победила по пенальти со счетом 4:3, теперь ей предстоит сразиться с Хорватией.

Аргентина организовала полуфинальный поединок с Хорватией после победы над Нидерландами со счетом 4:3 по пенальти после захватывающей ничьей 2:2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира в пятницу.

В первом тайме Месси вновь доказал, что является великим футболистом. Даже вязкая игра Нидерландов не помешала ему проявить гениальность.

После 35 минут матча Лео взял мяч, с поразительной легкостью при помощи дриблинга добрался до штрафной и выдал гениальный пас на Науэля Молину. 24-летний защитник «Атлетико» не подвел, отправив мяч в ворота.

¡ARGENTINA ESTÁ ENTRE LOS 4 MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO! ¡VAMOS CARAJO! TE AMO DIBU. TE AMO LEO. GRACIAS MUCHACHOS. pic.twitter.com/cb4NBfmVgL — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 9, 2022

Аргентина получила преимущество, которое развила во втором тайме. Маркос Акунья в штрафной спровоцировал на себе фол, а Месси реализовал пенальти, реабилитировавшись за осечку с «точки» в матче с Польшей на групповом этапе.

Казалось, преимущество в два мяча за 20 минут до конца встречи практически вывело Аргентину в четвертьфинал, но сборная «наступила на те же грабли», что и Бразилия несколькими часами ранее.

Аргентинцы затем пытались «сушить» игру, много фолили. Они все чаще откатывались к своей штрафной, позволив Нидерландам перехватить инициативу и забить. Это сделал Ваут Вегорст. Второй гол он забил в конце 11-й добавленной минуты основного времени после оригинального розыгрыша штрафного.

Причем он появился на поле только на 78-й минуте.

В овертайме силы команды ван Галя быстро закончились – аргентинцы смотрелись лучше и в концовке упустили несколько моментов. Ближе всех был Энцо Фернандес, угодивший на 120-й минуте в штангу. Не забил Фернандес и в послематчевой серии пенальти, однако футболисты команды Нидерландов ошиблись дважды. Решающий одиннадцатиметровой реализовал Лаутаро Мартинес.

The arrogance is disgusting but FIFA won’t do anything about it because Argentina are the favourites. pic.twitter.com/seeakrZe2Z — GoatSZN (@Goat7ii) December 10, 2022

«Это большая радость, большое облегчение, — сказал Месси. — Мы не хотели дополнительного времени или пенальти. Мы слишком сильно пострадали из-за того, как все произошло, но ведь это четвертьфинал чемпионата мира».

«Это красиво, что-то впечатляющее», — добавил он.

This smile is the reason why billions support Argentina. pic.twitter.com/qPiGKdJEXF — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) December 9, 2022

Для голландцев это стал горький опыт, так как они проиграли шесть из восьми серий пенальти в крупных чемпионатах с 1992 года.

«Весь год мы отрабатывали пенальти и, несмотря ни на что, потерпели неудачу. Это позор», — сказал тренер Луи ван Гал.

Стадион Лусаил превратился в дом для Аргентины, где подавляющее большинство из 88 235 человек в толпе поддерживали южноамериканскую команду, и лишь небольшая часть толпы была в оранжевых футболках.

Аргентина сыграет с Хорватией в полуфинале во вторник после того, как в пятницу команда, занявшая второе место в 2018 году, обыграла Бразилию.

Это всего лишь второй раз, когда Аргентина попала в четверку лучших с 1990 года. В 2014 году Месси и его команда проиграли Германии в финале.

Ранее Курсор писал, что школьный учитель выиграл баснословную сумму, поддержав Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022.