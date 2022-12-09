Школьный учитель выиграл баснословную сумму, поддержав Марокко в четвертьфинале ЧМ-2022

20:50, Сегодня
Спорт
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Фото: canva.com

Мужчине 20 лет и он работает учителем в Нью-Йорке. «Мне просто повезло», — сказал он.

Школьный учитель из Америки стал миллионером за одну ночь.  

Он выиграл 1 миллион долларов США после того, как правильно предсказал, что Марокко выйдет в четвертьфинал чемпионата мира.

По данным Action Network, мужчина в возрасте 20 лет, который работает школьным учителем в Нью-Йорке, сделал ставку в размере 90 818,19 долларов США на то, что Марокко обыграет Испанию в 1/8 финала и выйдет в финальную восьмерку в Катаре.

К счастью для американца, марокканцы отправили Испанию домой после серии пенальти.

«Время от времени я проверял свой телефон, но не смотрел матч», — сказал мужчина в интервью Action Network.

«Я не знаю имени ни единого игрока», — сказал мужчина. 

Он добавил: «Я не буду лгать и говорить, что знал, что делаю. В конце концов, это была ставка, и мне просто повезло».

Далее Марокко сразится с Португалией за место в полуфинале.

Ранее Курсор писал, что стал известен первый полуфиналист футбольного ЧМ-2022.

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