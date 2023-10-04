Первые три поединка состоятся на территории стран, не являющихся "хозяевами" футбольного турнира.

Впервые в истории Чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2030 года проведут на трех континентах – в Европе, Африке и Южной Америке.

Об этом сообщает The Athletic.

В Совете ФИФА решили удовлетворить совместную заявку Испании, Португалии и Марокко, которые оказались единственными кандидатами на проведение турнира. Интересно, что три поединка состоятся на территории Уругвая, Аргентины и Парагвая. Это сделают в честь 100-летнего юбилея со дня первого чемпионата мира, который в 1930 году провели в Уругвае.

Есть информация, что Южная Америка примет первые три матча турнира. Первый среди них проведут на стадионе Estádio Centenário в Монтевидео. Также упоминается о допуске к ЧМ-2030 национальных футбольных команд всех шести стран, принимающих турнир.

«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь футбольный мир, единогласно решил отметить столетие Кубка мира ФИФА, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Для Португалии и Марокко это станет первым в истории приемом Чемпионата мира по футболу. В октябре прошлого года совместно подать заявку также хотели в Украине, но ее участие оказалось под вопросом из-за полномасштабной войны против *россии.

Стоим отметить, что перед мундиалем 2030 года нас ждет Чемпионат мира по футболу в 2026 году, который проведут в Канаде, Мексике и США. Фанатов самого популярного вида спорта ждет первый розыгрыш, принимаемый более чем двумя странами.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!