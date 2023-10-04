Завтра, 5 октября, бельгийский «Гент» на своем поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Футболист сборной Израиля и клуба Маккаби Тель-Авив Габи Каниковски отправился на футбольній матч в Бельгии, взяв с собой Лулав.

Напомним, что завтра, 5 октября, бельгийский «Гент» на своем поле примет израильский «Маккаби» Тель-Авив. Это произойдет в рамках второго тура группового этапа Лиги конференций в квартете B, а начало поединка запланировано на 19:45.

Израильская команда сейчас возглавляет свою группу после победы в рамках первого тура основной сетки Лиги конференций, которую она одержала со счетом 3:2 над исландским «Брейдабликом». Триумф был обеспечен благодаря голу в исполнении Дана Битона, но также за «Маккаби» отличились голами Иванн Макон и Эран Захави. В то же время «Гент» не смог в первом туре одержать победу над украинской «Зарей», сыграв вничью со счетом 1:1.

Кроме этого, отметим, что лулав – один из четырех видов («арбаа миним») растений, являющиъся символическими атрибутами праздника Суккот. Лулав – пальмовая ветвь вместе с двумя ветками мирта (адас) и тремя ветками ивы (арава) создают одну связку. Четвертый вид – цитрусовый плод под названием Этрог. Часто «лулавом» называют всю связку по названию заповеди – «нетилат лулав».

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