Нетаниягу встретился с президентом УЕФА в Иерусалиме

Глава правительства выразил благодарность собеседнику за то, что нашу страну выбрали как место проведение среди юношей до 19 лет.

В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александра Чеферина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Участниками встречи также стали министр культуры и спорта Израиля Мики Зоар, председатель Израильской футбольной ассоциации Моше Шино Суарес и гендиректор Нив Гольдштейн.

Глава правительства выразил благодарность собеседнику за то, что Израиль выбрали как место проведение среди юношей до 19 лет. Его участниками станут восемь национальных сборных на стадионах в Реховоте, Петах-Тикве, Афуле и на стадионе Мира в арабском городе Умм-эль-Фахм.

«Выбор стадионов и городов, где пройдут игры, имеет национальное значение и укрепит сосуществование в израильском обществе и сплоченность вокруг национальной сборной», – отметил Нетаниягу.

На встрече также обсудили потенциальное проведение в Иерусалиме финала Конференц-лиги сезона 2026/27, а также Конгресса УЕФА. Сам визит президента УЕФА произошел в период, когда сборные Израиля по футболу провели множество удачных выступлений.

Ранее мы писали, что израильскому спортсмену-паралимпийцу Асафу Ясуру удалось стать двукратным чемпионом мира по тхэквондо.

Также "Курсор" сообщал, что Либерман выдвинул требование в здании БАГАЦа и раскритиковал Нетаниягу.

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